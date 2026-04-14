Financement des infrastructures

De plus en plus de voix s’élèvent pour installer des péages sur les routes de façon à récolter plus de fonds pour mieux entretenir nos infrastructures, notamment les routes.

Cependant, la mesure reste encore assez impopulaire parmi les automobilistes, qui sont réticents à devoir dépenser encore plus.

Le poids des camions et la situation des contrôleurs routiers ont aussi un rôle à jouer sur la gestion des routes de la province.

Écoutez l’animateur Luc Ferrandez aborder le sujet, mardi, au micro de Patrick Lagacé.