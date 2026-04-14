Un million de produits concernés

Les marchés Adonis doivent eux aussi prendre des mesures pour retirer une marque de sirop d’érable de leurs tablettes après que l'agriculteur qui le produit a été épinglé dans un reportage de l’émission Enquête.

Il a été démontré par les journalistes que Steve Boudreau, acériculteur de L'Érabeille, mentait sur le contenu de ses cannes de sirop qu’il remplissait en partie avec du sucre sans l’indiquer sur l’étiquette.

En tout, près d’un million de produits vendus en épicerie seraient concernés par cette fraude.

Écoutez Maurice Doyon, professeur au département d'économie agroalimentaire et des sciences de la consommation de l'Université Laval, analyser la situation avec Patrick Lagacé.

Il souligne l’impact que pourrait avoir ce scandale sur la confiance auprès de l’industrie acéricole.