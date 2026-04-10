Cinq suspects arrêtés

Cinq suspects ont été arrêtés par la Sûreté du Québec en lien avec le décès tragique d’Alexandra Poulin.

La jeune femme de 26 ans est morte en décembre 2024 à Vallée-Jonction après qu’un semi-remorque se soit renversé sur sa voiture.

L’enquête menée par la Sûreté du Québec a permis de découvrir un stratagème illégal alors que des garagistes auraient falsifié des rapports d’inspection sur le camion.

Écoutez Bénédicte Lebel, chroniqueuse aux affaires judiciaires, parler de ce dossier au micro de Patrick Lagacé, vendredi.

Elle partage notamment la réaction de la mère de la victime.