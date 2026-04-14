Les libéraux sont majoritaires

Mark Carney a remporté trois circonscriptions supplémentaires lors des élections partielles de lundi, ce qui lui permet d’obtenir la majorité à la Chambre des communes.

Si l’élection dans le comté de Terrebonne était particulièrement surveillée en raison de l’écart très serré d'une voix entre les deux candidates lors du dernier scrutin , la candidate libérale l’a emporté avec plus de 700 votes d’avance.

Un résultat qui rejoint les prévisions faites par l’analyste Dimitri Soudas, qui est allé dans ce comté pour rencontrer les électeurs.

Écoutez l’analyse du chroniqueur spécialisé en politique fédérale, Dimitri Soudas, mardi, au micro de Patrick Lagacé.