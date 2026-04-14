Proche aidante, le cancer et «Antigang»

La comédienne Léane Labrèche-Dor discute avec émotion de son rôle de marraine pour la Société canadienne du cancer.

Ayant elle-même été proche aidante pour sa mère dès l'âge de 12 ans, elle souligne l'importance des services de soutien et des avancées de la recherche qui changent la donne aujourd'hui.

Écoutez Léane Labrèche-Dor, comédienne, mardi matin au micro de Patrick Lagacé.