 Aller au contenu
Proche aidante, le cancer et «Antigang»

«Les tabous ne font que créer plus d'angoisse» -Léane Labrèche-Dor

par 98.5

0:00
16:10

Entendu dans

Lagacé le matin

le 14 avril 2026 09:50

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
«Les tabous ne font que créer plus d'angoisse» -Léane Labrèche-Dor
Patrick Lagacé / Cogeco Média

La comédienne Léane Labrèche-Dor discute avec émotion de son rôle de marraine pour la Société canadienne du cancer.

Ayant elle-même été proche aidante pour sa mère dès l'âge de 12 ans, elle souligne l'importance des services de soutien et des avancées de la recherche qui changent la donne aujourd'hui.

Écoutez Léane Labrèche-Dor, comédienne, mardi matin au micro de Patrick Lagacé. 

«Je suis pour que la parole soit déliée par rapport à ça [la maladie], parce que je trouve que les tabous ne font que créer plus d'angoisse et plus de crainte au final.»

Léane Labrèche-Dor

Autre sujet abordé:

  • Son personnage de Fanny Boutin dans la quotidienne Antigang

Vous aimerez aussi

«Les gens veulent des meilleures routes, mais ne veulent pas payer»
Lagacé le matin
«Les gens veulent des meilleures routes, mais ne veulent pas payer»
0:00
6:26
Design et propreté: les trois salles de bain incontournables à Montréal
Lagacé le matin
Design et propreté: les trois salles de bain incontournables à Montréal
0:00
4:21
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Doit-on ajouter des péages pour obtenir des fonds pour les routes?
Rattrapage
Financement des infrastructures
Doit-on ajouter des péages pour obtenir des fonds pour les routes?
Cyclisme vs Soccer: pourquoi Montréal a préféré les vélos à la FIFA
Rattrapage
Des routes durables plutôt que des stades
Cyclisme vs Soccer: pourquoi Montréal a préféré les vélos à la FIFA
Inscriptions pour les camps de jour: «C’est presque comme les billets de Céline»
Rattrapage
Un stress important pour les familles
Inscriptions pour les camps de jour: «C’est presque comme les billets de Céline»
«Rock & Roll Hall of Fame»: Iron Maiden et Phil Collins intronisés
Rattrapage
Légendes britanniques de la musique
«Rock & Roll Hall of Fame»: Iron Maiden et Phil Collins intronisés
Sirop d’érable falsifié: casse-tête pour les marchés Adonis
Rattrapage
Un million de produits concernés
Sirop d’érable falsifié: casse-tête pour les marchés Adonis
Image virale: Donald Trump retire une photo le comparant au Christ
Rattrapage
Chicane avec le Vatican
Image virale: Donald Trump retire une photo le comparant au Christ
«Carney a marqué un tour du chapeau, Pierre Poilievre patine dans le vide»
Rattrapage
Les libéraux sont majoritaires
«Carney a marqué un tour du chapeau, Pierre Poilievre patine dans le vide»
«Les gens veulent des meilleures routes, mais ne veulent pas payer»
Rattrapage
Déficit routier de 24 milliards
«Les gens veulent des meilleures routes, mais ne veulent pas payer»
«Il va falloir regagner la confiance des Québécois» -Christine Fréchette
Rattrapage
Des défis d’ici les élections
«Il va falloir regagner la confiance des Québécois» -Christine Fréchette
Cartes de crédit Desjardins: un projet informatique qui tourne au vinaigre
Rattrapage
Comptes conjoints
Cartes de crédit Desjardins: un projet informatique qui tourne au vinaigre
«Comment va-t-elle incarner le changement au lieu de simplement le dire?»
Rattrapage
Les défis de la première ministre
«Comment va-t-elle incarner le changement au lieu de simplement le dire?»
Design et propreté: les trois salles de bain incontournables à Montréal
Rattrapage
«Le Guide des salles de bain Cashmere»
Design et propreté: les trois salles de bain incontournables à Montréal
Spécial «Qui a des problèmes» | L'énigme du mardi 14 avril
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Qui a des problèmes» | L'énigme du mardi 14 avril
Patrick Bruel à nouveau accusé d’agressions sexuelles
Rattrapage
D'autres femmes témoignent
Patrick Bruel à nouveau accusé d’agressions sexuelles