Les éliminatoires se dessinent

On connaît maintenant les 16 équipes qui participeront aux séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey.

Les Canadiens de Montréal sont assurés d’affronter le Lightning de Tampa Bay lors de la première ronde, alors que les dates des matchs restent à déterminer.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque présenter les matchs des séries éliminatoires, mardi, au micro de Patrick Lagacé.

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