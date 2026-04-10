Survol de l'actualité sportive

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa commenter l'actualité sportive, vendredi, en compagnie de Mario Langlois aux Amateurs de sports.
Les sujets abordés:
- Rory McIlroy seul en tête du Masters de golf, le Canadien Nick Taylor au 20e rang;
- Un événement de boxe qui promet à Londres: affrontement entre Arslanbek Makhmudov et Tyson Fury dans un stade à ciel ouvert;
- Le FC Supra dispute son premier match en Première ligue canadienne, samedi soir;
- Le CF Montréal lance sa saison à domicile face à Philadelphie;
- La Victoire de Montréal affronte le Fleet de Boston pour la première place du classement général;
- Patrick Corbin sera le lanceur partant des Blue Jays face aux Twins;