Les deux gardiens du Tricolore, Jakub Dobes et Jacob Fowler, connaissent une bonne séquence alors que l'équipe a remporté 8 de ses 9 derniers matchs.

À l'approche des séries, qu'est-ce que les deux cerbères doivent améliorer pour élever leur jeu d'un cran?

Le côté émotif du gardien tchèque fait également réagir Stéphane Waite.

Écoutez Stéphane Waite revenir sur les performances des gardiens des Canadiens, lundi, au micro de Mario Langlois.