Les deux gardiens du Tricolore, Jakub Dobes et Jacob Fowler, connaissent une bonne séquence alors que l'équipe a remporté 8 de ses 9 derniers matchs.
À l'approche des séries, qu'est-ce que les deux cerbères doivent améliorer pour élever leur jeu d'un cran?
Le côté émotif du gardien tchèque fait également réagir Stéphane Waite.
Écoutez Stéphane Waite revenir sur les performances des gardiens des Canadiens, lundi, au micro de Mario Langlois.
«Ce que j'ai trouvé de Dobes, et c'est ce qu'on lui reproche souvent, c'est le contrôle de ses émotions. Je me souviens de trois buts ou il shake la tête en voulant dire voyons donc! Il est très réactif. J'ai vu un petit peu de frustration dans son jeu, dans la façon d'agir. Mais mis à part tout ça, il n'est pas un facteur dans la défaite et loin de là. Mais, il va falloir qu'il fasse attention parce qu'il va se faire tester en séries. On va le challenger au niveau de son caractère.»