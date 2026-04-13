En ouverture de La commission, Nathalie Normandeau, Luc Ferrandez et l'analyste Philippe J. Fournier discutent de l'arrivée de Christine Fréchette à la tête du gouvernement du Québec.

À la suite au départ de François Legault, dont la popularité était au plus bas, Fréchette s'impose avec un taux d'appréciation de 40 %, surpassant nettement Bernard Drainville.

Malgré ce vent de renouveau et le ralliement des piliers caquistes, Fournier souligne que la CAQ demeure dans un fossé électoral profond face au Parti québécois.

Fréchette, déjà sur le terrain à Trois-Rivières, place la lutte contre le coût de la vie au sommet de ses priorités immédiates.

Écoutez Philippe J. Fournier, rédacteur en chef de Qc125, en discuter avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez lundi.