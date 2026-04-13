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50 millions de catholiques aux États-Unis

Insultes contre le pape: «Pour beaucoup ce que fait Trump est un blasphème»

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Entendu dans

La commission

le 13 avril 2026 13:31

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Insultes contre le pape: «Pour beaucoup ce que fait Trump est un blasphème»
Le président américain Donald Trump a publié sur Truth Social un message virulent à l’encontre du pape, qui a réagi aux insultes dont il a fait l’objet. / Alex Brandon / The Associated Press

Le président américain Donald Trump a publié sur Truth Social un message virulent à l’encontre du pape, qui a réagi aux insultes dont il a fait l’objet.

Écoutez Guillaume Lavoie, membre de la Chaire Raoul-Dandurand, en discuter lundi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«Les catholiques aux États-Unis sont tout de même 50 millions. Beaucoup estiment que ce que fait Trump relève du blasphème. Je ne suis donc pas certain qu’il y gagne sur ce point. La réplique du pape est, par ailleurs, assez remarquable. D’abord, il peut lui répondre en anglais, sa langue maternelle. En résumé, le Saint-Père affirme : “Je n’ai pas peur de lui. Je vais continuer à prêcher l’Évangile. Bénis soient les artisans de paix.”»

Guillaume Lavoie

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