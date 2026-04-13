Mathieu Johnson, vice-président chez Hydro-Québec, présente un nouvel appel d'offres visant à développer jusqu'à 3 000 mégawatts d'énergie éolienne.

Pour favoriser l'acceptabilité sociale, la société d'État exige désormais une résolution favorable de la municipalité d'accueil et s'engage à des consultations plus précoces.

Une entente de principe avec l'UPA assure également une meilleure intégration des projets sur les terres agricoles.

Bien qu'Hydro-Québec favorise le contenu québécois via un système de pointage, Johnson admet qu'une fabrication 100 % locale demeure impossible à cause de lacunes dans la chaîne d'approvisionnement, notamment pour les nacelles.

Écoutez Mathieu Johnson, vice‑président principal – partenariats et développement chez Hydro-Québec, expliquer le tout lundi, à La commission.