Actualité des régions

En Estrie, 92 % des procureurs sont débordés, a dévoilé cette semaine un sondage de l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales. Cette situation est causée par le manque de personnes exerçant cette profession.

Écoutez l’animateur du 107,7 Jean-Sébastien Hammal en discuter samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.