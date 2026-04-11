Actualité des régions

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L'Estrie face à un manque important de procureurs

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 11 avril 2026 08:43

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
L'Estrie face à un manque important de procureurs
Jean-Sébastien Hammal / Cogeco Média

En Estrie, 92 % des procureurs sont débordés, a dévoilé cette semaine un sondage de l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales. Cette situation est causée par le manque de personnes exerçant cette profession.

Écoutez l’animateur du 107,7 Jean-Sébastien Hammal en discuter samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.

«Il y a des départs qui ne sont pas comblés, d’autres sont en arrêt de maladie. Et selon le sondage, beaucoup n’ont pas l’impression de pouvoir faire leur travail adéquatement. C’est-à-dire qu’on va souvent accepter une peine moindre, un allègement, parce qu’on n’a pas le temps d’accumuler la preuve nécessaire. Préparer les gens aussi, parce que c’est un des rôles : être en mesure d’écouter et d’offrir le soutien nécessaire aux victimes d’un crime.»

Jean-Sébastien Hammal

Autre sujet abordé : 

  • En Mauricie: la sentence de l’homme qui a enlevé ses enfants en Algérie a été rendue cette semaine au Palais de Justice de Trois-Rivières.

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