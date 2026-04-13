Une ascension fulgurante

Lors de sa chronique culturelle de lundi matin, Catherine Brisson a partagé son étonnement face à l'ascension fulgurante du groupe Angine de poitrine.

Comparant leur popularité à celle de Céline Dion pour l'engouement suscité au Québec, elle souligne que le groupe dépasse désormais nos frontières avec une force inouïe. Leurs morceaux trônent au sommet des palmarès sur Spotify et Apple Music dans de nombreux pays, de l'Angleterre au Chili, en passant par la Scandinavie.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Cette «folie» entourant le groupe ne se limite pas aux ventes de disques; elle se traduit aussi par une présence marquée dans les grands médias internationaux et une collaboration prestigieuse à venir, alors qu'ils assureront la première partie de Jack White à Toronto cet été.

Catherine Brisson note également l'implication communautaire du groupe, qui a permis d'amasser des milliers de dollars pour des organismes d'aide aux femmes victimes de violence grâce à des enchères sur des billets de spectacle.

Autres sujets traités: