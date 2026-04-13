Le passage d’un gouvernement minoritaire à une majorité sans élection générale pourrait bien marquer l’histoire politique du Canada, dès lundi soir.

Selon l’analyste Dimitri Soudas, Mark Carney est sur le point de consolider son pouvoir en remportant des élections partielles clés, notamment en Ontario et dans Terrebonne, au Québec.

Cette «majorité technique» permettrait aux libéraux de reprendre le plein contrôle de l’agenda parlementaire, mettant ainsi fin aux pressions et aux revendications constantes des partis d’opposition.

Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas aborder le tout, lundi matin, à l’émission de Patrick Lagacé.

Cette nouvelle dynamique attire d'ailleurs certains députés de l'opposition, particulièrement chez les conservateurs, qui seraient tentés de traverser la chambre.

Dimitri Soudas estime que ce mouvement en dit long sur le leadership de Pierre Poilievre, dont le style de gestion du caucus semble en repousser plus d’un.