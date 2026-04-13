Campagne publicitaire insolite

Icelandair souhaite mettre en œuvre une campagne publicitaire assez originale. La compagnie aérienne est à la recherche d’un mauvais photographe pour participer à un voyage de dix jours, assorti d’un prix de 50 000 $.

L’idée : montrer que l’Islande est magnifique, même à travers de mauvaises photos.

Écoutez Anne-Marie Tremblay Quenneville, une Québécoise qui travaille pour Icelandair, en discuter lundi au micro de l’animateur Patrick Lagacé.