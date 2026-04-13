Campagne publicitaire insolite

Icelandair souhaite mettre en œuvre une campagne publicitaire assez originale. La compagnie aérienne est à la recherche d’un mauvais photographe pour participer à un voyage de dix jours, assorti d’un prix de 50 000 $.
L’idée : montrer que l’Islande est magnifique, même à travers de mauvaises photos.
Écoutez Anne-Marie Tremblay Quenneville, une Québécoise qui travaille pour Icelandair, en discuter lundi au micro de l’animateur Patrick Lagacé.
«C'est une campagne qui a commencé l'année dernière pour un peu contrebalancer les histoires qu'on entendait avec l'intelligence artificielle ou les photos. Tout le monde disait que les photos étaient trop retouchées, que l'Islande ne pouvait. Il y a un buzz incroyable, il y a des applications de partout dans le monde, sauf l'Antarctique.»