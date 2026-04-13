Lors de sa chronique de lundi matin avec Patrick Lagacé, Luc Ferrandez s’inquiète du sort de Montréal en traçant un parallèle troublant avec San Francisco, une ville de plus en plus désertée par les familles.

Citant un reportage du Globe and Mail, il souligne que la ville californienne est devenue un repaire de «zombies» où les parcs d'enfants sont abandonnés et les écoles silencieuses en raison du coût exorbitant du logement.

Pour Ferrandez, Montréal est déjà sur cette pente glissante avec le départ annuel de 50 000 résidents, un exode partiellement masqué par l'immigration, mais qui transforme radicalement la dynamique des quartiers.

Écoutez Luc Ferrandez aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Selon le chroniqueur, la métropole québécoise possède encore des atouts majeurs, comme ses rues commerciales vivantes et son réseau de métro, que San Francisco n'a pas.

Toutefois, il appelle à une refonte urgente des lois sur l'occupation des sols pour favoriser la densification, suggérant notamment de transformer des garages ou des cabanons en logements intergénérationnels ou accessoires.