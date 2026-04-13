Une résolution difficile à appliquer

Lors de leur récent congrès, les délégués du Parti libéral du Canada ont adopté une résolution visant à interdire l'accès aux réseaux sociaux pour les jeunes de moins de 16 ans.

Bien qu'il s'agisse désormais de la position officielle du parti, Frédéric Labelle souligne que cela ne garantit en rien le dépôt imminent d'un projet de loi.

Les défis techniques sont nombreux, notamment en ce qui concerne la vérification de l'âge et la protection des données sensibles.

L'exemple de l'Australie démontre d'ailleurs que de telles restrictions sont facilement contournées par les jeunes, notamment grâce à l'intelligence artificielle.

Écoutez la chronique sur les réseaux sociaux de Frédéric Labelle, lundi à Lagacé le matin.