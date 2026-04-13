L’ancien chef du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Jacques Duchesneau, a reçu un honneur sans précédent en étant nommé chef de police émérite.

Cette distinction, annoncée par l'actuel directeur Fady Dagher, souligne une carrière marquée par des moments de grande intensité, tant dans la lutte contre le crime organisé que dans celle contre la corruption.

Écoutez Jacques Duchesneau aborder le tout, lundi matin, à l’émission de Patrick Lagacé.

L'ancien policier est revenu sur l'un des épisodes les plus marquants de sa vie professionnelle: l'arrestation de son propre patron, Henri Marchessault, en 1983.

À l'époque simple sergent-détective, il avait dû passer les menottes à celui qui représentait l'image même de la police après l'avoir filmé en train de voler de la drogue dans la voûte du quartier général.