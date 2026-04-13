50$ de Uber et un remboursement refusé

Dans la nuit de vendredi à samedi, une quarantaine de passagers du REM sont restés prisonniers d'un train immobilisé entre les stations McGill et Édouard-Montpetit.

Après une évacuation à pied de 900 mètres dans le tunnel, les usagers se sont fait promettre des navettes d'autobus qui n'ont jamais été déployées.

William Bruneau, l'un des passagers touchés, raconte qu'on lui a finalement dit de se «débrouiller» pour rentrer chez lui à 1h30 du matin.

Malgré une plainte officielle, le REM refuse de rembourser ses frais de transport, alléguant faussement que des navettes étaient disponibles.

Écoutez son témoignage, lundi matin au micro de Patrick Lagacé.