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50$ de Uber et un remboursement refusé

«Débrouillez-vous»: le récit d'un passager évacué du REM dans un tunnel

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 13 avril 2026 08:09

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Débrouillez-vous»: le récit d'un passager évacué du REM dans un tunnel
Ratés du REM: quand le service à la clientèle suggère de ne pas écouter les inspecteurs... / Christopher Katsarov/ La Presse Canadienne

Dans la nuit de vendredi à samedi, une quarantaine de passagers du REM sont restés prisonniers d'un train immobilisé entre les stations McGill et Édouard-Montpetit.

Après une évacuation à pied de 900 mètres dans le tunnel, les usagers se sont fait promettre des navettes d'autobus qui n'ont jamais été déployées.

William Bruneau, l'un des passagers touchés, raconte qu'on lui a finalement dit de se «débrouiller» pour rentrer chez lui à 1h30 du matin.

Malgré une plainte officielle, le REM refuse de rembourser ses frais de transport, alléguant faussement que des navettes étaient disponibles.

Écoutez son témoignage, lundi matin au micro de Patrick Lagacé. 

«Le service client du REM m'a indiqué qu'on aurait dû ne pas écouter l'inspecteur du REM et se diriger le plus rapidement possible [...] pour rejoindre le dernier métro de la ligne bleue...»

William Bruneau

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