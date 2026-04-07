Mégaspectacles

L’actualité musicale est riche en émotions, mardi matin!

Alors que Céline Dion vient de confirmer six dates supplémentaires à la Défense Arena de Paris cet automne pour combler ses fans, la déception est vive à Montréal.

Lady Gaga a dû annuler sa troisième représentation au Centre Bell à la dernière minute, en raison d'une infection respiratoire sévère.

Le promoteur Evenko a précisé que les détenteurs de billets achetés en ligne seront remboursés automatiquement, mais le processus s'annonce plus complexe pour ceux ayant utilisé des sites de revente ou des tiers.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Brisson, mardi, à Lagacé le matin.