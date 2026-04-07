 Aller au contenu
Mégaspectacles

Céline Dion ajoute des dates à Paris tandis que Lady Gaga annule à Montréal

par 98.5

0:00
5:02

Entendu dans

Lagacé le matin

le 7 avril 2026 08:56

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Céline Dion ajoute des dates à Paris tandis que Lady Gaga annule à Montréal
Céline Dion a annoncé six nouvelles dates de concert à Paris La Défense Arena, avec une prévente déjà en cours et une vente générale prévue le 10 avril à 10h, après 9 millions d’inscriptions. / AP Photo / Christophe Ena

L’actualité musicale est riche en émotions, mardi matin!

Alors que Céline Dion vient de confirmer six dates supplémentaires à la Défense Arena de Paris cet automne pour combler ses fans, la déception est vive à Montréal.

Lady Gaga a dû annuler sa troisième représentation au Centre Bell à la dernière minute, en raison d'une infection respiratoire sévère.

Le promoteur Evenko a précisé que les détenteurs de billets achetés en ligne seront remboursés automatiquement, mais le processus s'annonce plus complexe pour ceux ayant utilisé des sites de revente ou des tiers.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Brisson, mardi, à Lagacé le matin

Vous aimerez aussi

This Music May Contain Hope: «C'est un baume dans le gris du quotidien»
Lagacé le matin
This Music May Contain Hope: «C'est un baume dans le gris du quotidien»
0:00
5:34
«Dans l’temps»: Sara Dufour met la table pour un nouvel album
Signé Lévesque
«Dans l’temps»: Sara Dufour met la table pour un nouvel album
0:00
7:07
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Gastronomie: «Dans le monde, l’un des endroits où on mange le mieux, c’est ici»
Rattrapage
Rayonnement des mets québécois
Gastronomie: «Dans le monde, l’un des endroits où on mange le mieux, c’est ici»
Gestion des infrastructures routières: «On est tannés de la bullshit»
Rattrapage
Le Québec a-t-il trop de béton pour ses moyens?
Gestion des infrastructures routières: «On est tannés de la bullshit»
Trump annonce la fin d’une civilisation: «Le peuple va passer au travers»
Rattrapage
Nouvelles menaces contre l’Iran
Trump annonce la fin d’une civilisation: «Le peuple va passer au travers»
Canadiens en séries: le prix des billets explose sur le marché de la revente
Rattrapage
Canadiens de Montréal
L'effervescence est à son comble
Canadiens en séries: le prix des billets explose sur le marché de la revente
La guerre en Iran au cœur de la chasse aux cocos de la Maison-Blanche
Rattrapage
Chocolat, lapins et bombardements…
La guerre en Iran au cœur de la chasse aux cocos de la Maison-Blanche
Prise en charge des patients vulnérables: le Collège des médecins sonne l’alerte
Rattrapage
Entente entre les médecins et le gouvernement
Prise en charge des patients vulnérables: le Collège des médecins sonne l’alerte
Artemis: un record historique et une percée humaine à 400 mille km de la Terre
Rattrapage
Des humains à la face cachée de la Lune
Artemis: un record historique et une percée humaine à 400 mille km de la Terre
Nouvelle offensive publicitaire des conservateurs
Rattrapage
Les libéraux et Mark Carney critiqués
Nouvelle offensive publicitaire des conservateurs
Drainville incarne la «troisième voie nationaliste», selon Jolin-Barrette
Rattrapage
Course à la chefferie de la CAQ
Drainville incarne la «troisième voie nationaliste», selon Jolin-Barrette
Dilemme moral: témoignage d’un médecin qui a quitté le privé pour le public
Rattrapage
Crise du système de santé
Dilemme moral: témoignage d’un médecin qui a quitté le privé pour le public
Achats automatisés par l'IA: un risque pour votre budget personnel?
Rattrapage
Habitudes de consommation
Achats automatisés par l'IA: un risque pour votre budget personnel?
«De nouveaux appuis des indécis qui se rangent dans le camp de Drainville»
Rattrapage
Chefferie de la CAQ
«De nouveaux appuis des indécis qui se rangent dans le camp de Drainville»
Une fillette de 3 ans devient membre de deux partis politiques québécois
Rattrapage
Lacunes dans la surveillance des adhésions
Une fillette de 3 ans devient membre de deux partis politiques québécois
Les performances de Nick Suzuki et Cole Caufield sous la loupe
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens-Panthers
Les performances de Nick Suzuki et Cole Caufield sous la loupe