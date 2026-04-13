À l'occasion de sa chronique culturelle, Catherine Brisson nous transporte dans l'univers de Flore Laurentienne, le projet du compositeur gaspésien Mathieu David Gagnon.

Avec la sortie récente de Volume 3, l'artiste conclut une trilogie entamée en 2019, offrant une œuvre instrumentale riche où se mêlent synthétiseurs analogiques, cordes et, pour ce nouveau chapitre, l'ajout sublime de la harpe.

Inspiré par la nature, le patrimoine québécois et le mouvement du fleuve Saint-Laurent, ce projet s'impose comme une expérience cinématographique et contemplative unique.

Écoutez Catherine Brisson aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

On note que la musique de Flore Laurentienne a déjà séduit de grandes maisons, comme Louis Vuitton et Chanel pour leurs défilés.

Mathieu David Gagnon et son ensemble de sept musiciens parcourent actuellement l'Europe avant de s'arrêter au Festival de Jazz de Montréal le 26 juin prochain.