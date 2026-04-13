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Une victoire avec 57,9 % des voix

Christine Fréchette et la CAQ: le défi de l'unité après une lutte serrée

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 13 avril 2026 07:35

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jonathan Trudeau
Jonathan Trudeau
Christine Fréchette et la CAQ: le défi de l'unité après une lutte serrée
La chronique politique de Jonathan Trudeau / Cogeco Média

Au lendemain de la consécration de Christine Fréchette à Drummondville, l’heure est au bilan pour la Coalition Avenir Québec.

Bien que la victoire soit nette avec 57,9 % des voix, l'écart est moins imposant que prévu face à Bernard Drainville. Le chroniqueur politique Jonathan Trudeau souligne l'organisation impeccable de l'événement et rend hommage au discours empreint de noblesse de François Legault, mais il prévient que le plus dur reste à venir pour la nouvelle première ministre: l'unification des troupes.

Écoutez Jonathan Trudeau aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

La nouvelle chef devra rapidement séduire les nationalistes «bleu foncé» qui soutenaient Drainville, alors que le Parti québécois et le Parti conservateur du Québec tentent déjà de recruter les membres déçus.

Avec un mandat qui s'annonce court jusqu'aux prochaines élections d'octobre, Fréchette devra imprimer sa marque sans se contenter de changements cosmétiques, tout en gérant un cabinet ministériel potentiellement divisé par les allégeances de la course.

Autres sujets traités:

  • L'avenir de Bernard Drainville;
  • Christine Fréchette semble peu enthousiaste à l'idée de forcer l'adoption du projet de Constitution de Simon Jolin-Barrette;
  • Le défi de Fréchette est comparé à celui de Kim Campbell ou de Bernard Landry, soit d'incarner le renouveau à la tête d'un parti usé par le pouvoir.

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