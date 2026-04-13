À l'occasion d'une «édition spéciale» de La commission, lundi matin, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez reviennent sur le résultat de la victoire de Christine Fréchette à la course à la chefferie de la CAQ, dimanche.

Son accession au poste de première ministre désignée, une première historique pour une femme à la CAQ, ne fait pas l'unanimité quant à ses chances de survie politique à long terme.

Si Nathalie Normandeau salue un «exploit» et une ascension fulgurante au sein de l'Assemblée nationale depuis 2022, Luc Ferrandez se montre beaucoup plus sceptique, qualifiant même cette nomination de «job d'été».

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Pour Ferrandez, Christine Fréchette a été l'artisane de «tous les mauvais coups» de François Legault, citant notamment les dossiers de Northvolt, de l'immigration et d'Hydro-Québec. De son côté, Nathalie Normandeau souligne l'immense défi qui attend la nouvelle chef: celui de l'unité du parti et de la reconquête de l'électorat, alors que 72% des Québécois souhaitent un changement de gouvernement.

La question demeure: Fréchette pourra-t-elle incarner ce renouveau ou restera-t-elle associée aux échecs passés de la formation politique?

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