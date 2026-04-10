Insultes envers une policière du SPVM

Mohamed Bekkali, l'homme qui avait insulté une policière de Montréal, est sous enquête pour fraudes présumées de documents, entre autres, nous apprend La Presse.
Particulièrement présent sur les réseaux sociaux dernièrement, il a notamment été découvert que son permis de conduire serait un faux.
Écoutez la bonne nouvelle du jour sélectionnée par les animateurs de La commission, Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau, vendredi.
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