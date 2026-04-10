Maltraitance d’aînés

Stéphane Larocque, un homme de 59 ans, a été reconnu coupable de voies de fait après avoir frappé sa propre mère.

Cette dernière avait refusé de porter plainte, mais la Couronne a décidé d’aller de l’avant avec les accusations puisqu’une voisine avait assisté à une partie de la scène.

La mère a même témoigné pour la défense de son fils, mais le témoignage des deux n’a pas été retenu par le juge.

Écoutez Bénédicte Lebel, chroniqueuse judiciaire, relater cette histoire troublante au micro de Patrick Lagacé, vendredi.

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