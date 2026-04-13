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Avec potentiellement les capacités affaiblies

Violent accident: il abandonne ses deux passagers grièvement blessées

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 13 avril 2026 06:00

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Violent accident: il abandonne ses deux passagers grièvement blessées
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Un Montréalais de 27 ans doit comparaître lundi après avoir causé un violent accident sur le boulevard Saint-Laurent, à l’angle de Crémazie, vers 3h30 dimanche matin.

Le conducteur a percuté un arbre, un poteau et un muret de béton, laissant derrière lui ses deux passagères grièvement blessées, avant de prendre la fuite à pied.

Les deux femmes de 25 et 26 ans ont subi des blessures importantes, l'une d'elles se trouvant initialement dans un état critique.

Le suspect a été intercepté par les policiers quelques rues plus loin, alors qu'il était lui-même blessé et est suspecté d'avoir conduit avec les capacités affaiblies et a dû se soumettre à des prélèvements sanguins avant d'être rencontré par les enquêteurs.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets traités:

  • Délit de fuite à Brossard: une jeune fille de 16 ans a été laissée coincée dans un pare-brise par un conducteur et ses passagers qui ont fui les lieux, le 3 avril dernier;
  • Un bâtiment commercial abritant un restaurant et des bureaux de comptables a été ciblé par un incendie criminel pour la troisième fois en quelques mois.

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