Avec potentiellement les capacités affaiblies

Un Montréalais de 27 ans doit comparaître lundi après avoir causé un violent accident sur le boulevard Saint-Laurent, à l’angle de Crémazie, vers 3h30 dimanche matin.

Le conducteur a percuté un arbre, un poteau et un muret de béton, laissant derrière lui ses deux passagères grièvement blessées, avant de prendre la fuite à pied.

Les deux femmes de 25 et 26 ans ont subi des blessures importantes, l'une d'elles se trouvant initialement dans un état critique.

Le suspect a été intercepté par les policiers quelques rues plus loin, alors qu'il était lui-même blessé et est suspecté d'avoir conduit avec les capacités affaiblies et a dû se soumettre à des prélèvements sanguins avant d'être rencontré par les enquêteurs.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets traités: