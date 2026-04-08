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Profit des compagnies pétrolières canadiennes

«Ce n'est pas aussi positif qu'on pourrait le penser pour l'économie canadienne»

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Entendu dans

La commission

le 8 avril 2026 14:53

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Ce n'est pas aussi positif qu'on pourrait le penser pour l'économie canadienne»
Un camion transporte du sable bitumineux aux installations de Suncor près de Fort McMurray, au Canada, le vendredi 1er septembre 2023. / Photo AP/Victor R. Caivano

Les compagnies pétrolières génèrent énormément de profit en raison du conflit en Iran, qui fait augmenter le prix du pétrole. Mais quels sont les effets de ce phénomène sur l’économie canadienne ?

Écoutez Charles St‑Arnaud, économiste en chef chez Servus Credit Union à Calgary, en discuter mercredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«La question c'est toujours: qu'est-ce qu'on fait avec les revenus? Est-ce qu'ils sont retournés dans l'économie ou pas? Et on constate qu'une grande proportion est retournée aux actionnaires en termes de dividendes et rachats d'actions. Mais il ne faut pas oublier qu'environ 75 % des actionnaires des grandes pétrolières canadiennes ne sont pas canadiens.»

Charles St-Arnaud

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