Profit des compagnies pétrolières canadiennes

Les compagnies pétrolières génèrent énormément de profit en raison du conflit en Iran, qui fait augmenter le prix du pétrole. Mais quels sont les effets de ce phénomène sur l’économie canadienne ?
Écoutez Charles St‑Arnaud, économiste en chef chez Servus Credit Union à Calgary, en discuter mercredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«La question c'est toujours: qu'est-ce qu'on fait avec les revenus? Est-ce qu'ils sont retournés dans l'économie ou pas? Et on constate qu'une grande proportion est retournée aux actionnaires en termes de dividendes et rachats d'actions. Mais il ne faut pas oublier qu'environ 75 % des actionnaires des grandes pétrolières canadiennes ne sont pas canadiens.»