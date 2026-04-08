Profit des compagnies pétrolières canadiennes

Les compagnies pétrolières génèrent énormément de profit en raison du conflit en Iran, qui fait augmenter le prix du pétrole. Mais quels sont les effets de ce phénomène sur l’économie canadienne ?

Écoutez Charles St‑Arnaud, économiste en chef chez Servus Credit Union à Calgary, en discuter mercredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.