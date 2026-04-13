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Après Pauline Marois

Christine Fréchette devient la deuxième première ministre du Québec

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 13 avril 2026 06:32

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Valérie Lebeuf
Valérie Lebeuf
Christine Fréchette devient la deuxième première ministre du Québec
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, lundi matin, Patrick Lagacé aborde l’accession historique de Christine Fréchette au poste de premier ministre du Québec.

Succédant à François Legault, qui a quitté ses fonctions, l’ancienne ministre de l’Immigration et de l’Économie devient la deuxième femme à diriger la province après Pauline Marois.

Bien qu’elle n’ait pas été élue lors d’une élection générale, mais par les membres de son parti, son arrivée marque un tournant pour la CAQ, qui tente de redéfinir son leadership à six mois du prochain scrutin.

Autres sujets traités:

  • Paul St-Pierre Plamondon profite de la transition à la CAQ pour courtiser les nationalistes déçus;
  • Échec des négociations au Pakistan entre les États-Unis et l’Iran;
  • Le président américain utilise l'intelligence artificielle pour s'attaquer au pape;
  • Victoire de l'opposition en Hongrie: Péter Magyar défait Viktor Orban;
  • Les libéraux fédéraux ont tenu un congrès sans controverse à Montréal;
  • Panne du REM: des usagers se sont retrouvés coincés en pleine nuit à la station Édouard-Montpetit;
  • Le déficit d'entretien des routes au Québec atteint 24 milliards de dollars, relançant le débat sur le retour du péage;
  • Montée des «influenceurs carcéraux» qui utilisent des téléphones cellulaires pour gérer des activités criminelles;
  • Artemis II: les quatre astronautes sont revenus sains et saufs sur Terre après une mission historique.

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