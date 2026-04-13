À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, lundi matin, Patrick Lagacé aborde l’accession historique de Christine Fréchette au poste de premier ministre du Québec.
Succédant à François Legault, qui a quitté ses fonctions, l’ancienne ministre de l’Immigration et de l’Économie devient la deuxième femme à diriger la province après Pauline Marois.
Bien qu’elle n’ait pas été élue lors d’une élection générale, mais par les membres de son parti, son arrivée marque un tournant pour la CAQ, qui tente de redéfinir son leadership à six mois du prochain scrutin.
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