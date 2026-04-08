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Rien ne va plus chez le PCC

Défection de Marilyn Gladu: un jour sombre pour Pierre Poilievre

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8:28

Entendu dans

La commission

le 8 avril 2026 12:48

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Défection de Marilyn Gladu: un jour sombre pour Pierre Poilievre
Mark Carney et Marilyn Gladu, députée de Sarnia-Lambton-Bkejwanong. / Adrian Wyld

Rien ne va plus pour Pierre Poilievre alors qu'une quatrième députée, Marilyn Gladu, quitte les rangs conservateurs pour rejoindre les libéraux de Mark Carney.

Cette défection propulse les libéraux vers une possible majorité absolue dès lundi, mettant en péril les ambitions du Bloc Québécois dans Terrebonne. 

C'est un tournant politique majeur qui redessine la carte électorale canadienne à l'aube de trois élections partielles cruciales.

Conséquence: le leadership de Poilievre est de plus en plus contesté à l'interne du Parti conservateur.

Écoutez la chronique politique de Karl Bélanger, mercredi midi à La commission.

«Son geste [à Marilyn Gladu], on ne peut pas dire qu'il est vraiment idéologique. C'est vraiment une question de leadership.»

Karl Bélanger

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