Rien ne va plus chez le PCC

Rien ne va plus pour Pierre Poilievre alors qu'une quatrième députée, Marilyn Gladu, quitte les rangs conservateurs pour rejoindre les libéraux de Mark Carney.

Cette défection propulse les libéraux vers une possible majorité absolue dès lundi, mettant en péril les ambitions du Bloc Québécois dans Terrebonne.

C'est un tournant politique majeur qui redessine la carte électorale canadienne à l'aube de trois élections partielles cruciales.

Conséquence: le leadership de Poilievre est de plus en plus contesté à l'interne du Parti conservateur.

Écoutez la chronique politique de Karl Bélanger, mercredi midi à La commission.