Match intense face au Lightning

Les Canadiens ont livré l'un de leurs matchs les plus physiques de la saison, jeudi, dans la victoire face au Lightning. À l'aube du début des séries éliminatoires, ce genre de performance est rassurante selon Antoine Roussel.

Le Rooster commente également le 50e but de Cole Caufield.

Écoutez l'ex-joueur Antoine Roussel commenter les plus récents matchs des Canadiens de Montréal avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.