Match intense face au Lightning

Les Canadiens ont livré l'un de leurs matchs les plus physiques de la saison, jeudi, dans la victoire face au Lightning. À l'aube du début des séries éliminatoires, ce genre de performance est rassurante selon Antoine Roussel.
Le Rooster commente également le 50e but de Cole Caufield.
Écoutez l'ex-joueur Antoine Roussel commenter les plus récents matchs des Canadiens de Montréal avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Autres sujets abordés:
- Violence entre les arrêts de jeu: la Ligue devrait-elle serrer la vis?;
- Les bonnes performances devant le filet;
- Quel alignement présentera Martin St-Louis pour la première ronde?;
- La profondeur du Tricolore à l'attaque.