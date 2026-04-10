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Match intense face au Lightning

Jeu robuste:«Le CH a montré à qu'il est capable de jouer ce genre de hockey»

par 98.5

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 10 avril 2026 22:00

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Antoine Roussel
Antoine Roussel
Jeu robuste:«Le CH a montré à qu'il est capable de jouer ce genre de hockey»
Antoine Roussel / Cogeco Média

Les Canadiens ont livré l'un de leurs matchs les plus physiques de la saison, jeudi, dans la victoire face au Lightning. À l'aube du début des séries éliminatoires, ce genre de performance est rassurante selon Antoine Roussel.

Le Rooster commente également le 50e but de Cole Caufield.

Écoutez l'ex-joueur Antoine Roussel commenter les plus récents matchs des Canadiens de Montréal avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Autres sujets abordés:

  • Violence entre les arrêts de jeu: la Ligue devrait-elle serrer la vis?;
  • Les bonnes performances devant le filet;
  • Quel alignement présentera Martin St-Louis pour la première ronde?;
  • La profondeur du Tricolore à l'attaque.

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