Ça y est, la course à la chefferie de la CAQ (et la nomination du prochain premier ministre ou de la prochaine première ministre) tire à sa fin.

Au cours des 70 jours de campagne, le momentum a changé dans les deux camps. Depuis une semaine, l'objectif principal des deux candidats est de faire sortir le vote des membres de la Coalition avenir Québec.

Entre la recherche d'un premier ministre pour six mois ou d'un chef d'opposition combatif, l'enjeu dépasse la simple succession : il s'agit de la survie même du parti fondé en 2011 par François Legault.

Qui de Christine Fréchette ou de Bernard Drainville dirigera le Québec ?

Pour le savoir, ne manquez pas l'émission spéciale animée par Philippe Cantin et ses nombreux collaborateurs, dimanche le 12 avril de 14h00 à 17h00, sur les plateformes de Cogego Média.