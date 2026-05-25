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Dépister sur les lieux de travail

Un outil pour détecter le THC dans l'haleine débarque au Québec

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 25 mai 2026 13:46

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Un outil pour détecter le THC dans l'haleine débarque au Québec
Le Cannabix, un nouvel appareil de détection du cannabis en entreprise, vient d'arriver au Québec. / 24K-Production / Adobe Stock

Le Cannabix, un nouvel appareil de détection du cannabis en entreprise, vient d'arriver au Québec. Cet outil permet d'identifier la présence de THC dans l'haleine jusqu'à quatre heures après la consommation, offrant ainsi aux employeurs une solution pour prouver une consommation récente sur les lieux de travail ou juste avant l'embauche.

Écoutez Josée Lacasse, directrice de l'entreprise Alco Prévention, expliquer l'utilité de cet appareil, lundi après-midi, à La commission.

Mme Lacasse précise qu'un employeur a le droit de tester ses employés sous certaines conditions: avoir une politique de tolérance zéro, que l'employé occupe un poste à risque et qu'il existe un doute raisonnable basé sur des signes physiques comme un changement d'élocution ou une odeur suspecte.

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