Premier match à domicile

Après les deux matchs disputés à Raleigh, où chaque équipe a su soutirer une victoire, c'est à 20h au Centre Bell que se poursuit la série de la finale de l'Est.

La troupe de Martin St-Louis sera-t-elle capable de briser le rythme étouffant des Hurricanes de la Caroline ?

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens de Montréal à Cogeco Média, analyser les clés du match de lundi soir, à La Commission.

McGuire note que les Hurricanes excellent dans l'art de provoquer du chaos et d'étouffer leurs adversaires, une stratégie que Montréal doit adopter à son tour.

Il insiste sur le fait que le Tricolore ne pourra pas se permettre de limiter ses tirs au but, comme ce fut le cas lors des matchs précédents, s'il veut l'emporter devant ses partisans.