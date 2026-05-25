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Premier match à domicile

Les Canadiens doivent «créer du chaos» face aux Hurricanes

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Entendu dans

La commission

le 25 mai 2026 13:54

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau

et autres

Les Canadiens doivent «créer du chaos» face aux Hurricanes
Martin McGuire / Cogeco Média

Après les deux matchs disputés à Raleigh, où chaque équipe a su soutirer une victoire, c'est à 20h au Centre Bell que se poursuit la série de la finale de l'Est. 

La troupe de Martin St-Louis sera-t-elle capable de briser le rythme étouffant des Hurricanes de la Caroline ?

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens de Montréal à Cogeco Média, analyser les clés du match de lundi soir, à La Commission.

McGuire note que les Hurricanes excellent dans l'art de provoquer du chaos et d'étouffer leurs adversaires, une stratégie que Montréal doit adopter à son tour.

Il insiste sur le fait que le Tricolore ne pourra pas se permettre de limiter ses tirs au but, comme ce fut le cas lors des matchs précédents, s'il veut l'emporter devant ses partisans.

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