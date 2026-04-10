 Aller au contenu
Dossier santé numérique

«Les données du DNS seront hébergées au Canada», assure Santé Québec

par 98.5

0:00
9:45

Entendu dans

La commission

le 10 avril 2026 12:43

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Les données du DNS seront hébergées au Canada», assure Santé Québec
Gilles Bélanger, ministre de la Cybersécurité du Numérique, a exprimé de vives inquiétudes sur la sécurité des données des patients québécois dans le Dossier santé numérique. / Gorodenkoff/ Adobe Stock

Le ministre de la Cybersécurité et du Numérique du Québec, Gilles Bélanger, a déclaré vendredi matin que les données de Santé Québec étaient à risque.

En entrevue à Radio-Canada, Gilles Bélanger a affirmé que le Dossier santé numérique ne sera pas prêt pour le 9 mai prochain, comme convenu.

De plus, le ministre s'inquiète que les données soient enregistrées sur un nuage américain.

Au micro de Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau, Santé Québec a tenu à rectifier le tir.

Écoutez à ce sujet Yann Langlais-Plante, directeur général des relations médias et gouvernementales chez Santé Québec, à La commission.

«Ce que je peux vous dire concernant le projet dont on parle présentement, le DSN, c'est que les données vont être hébergées au Canada et non aux États-Unis. On va s'assurer que les normes de sécurité les plus rigoureuses soient appliquées, surtout dans le contexte où l'on traite des données extrêmement sensibles ; des données qui touchent votre dossier de santé, le mien ou celui de monsieur Ferrandez, par exemple. C'est une préoccupation constante pour nos équipes de s'assurer de la sécurité de ces données-là.»

Yann Langlais-Plante

Vous aimerez aussi

«C'est épouvantable d’en être rendu à songer au retour des routes en gravier»
La commission
«C'est épouvantable d’en être rendu à songer au retour des routes en gravier»
0:00
14:32
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Le pari industriel de Champagne: «Le monde a changé en quelques semaines»
Rattrapage
Défense et économie
Le pari industriel de Champagne: «Le monde a changé en quelques semaines»
«Je pense que le ministre Bélanger a tiré dans son propre but» -Charles Milliard
Rattrapage
Dossier santé numérique
«Je pense que le ministre Bélanger a tiré dans son propre but» -Charles Milliard
«Il y a la guerre, les écoles en ruines, et puis a surgi de l'ombre un héros»
Rattrapage
50e but de Cole Caufield
«Il y a la guerre, les écoles en ruines, et puis a surgi de l'ombre un héros»
Melania Trump nie tout lien avec Epstein dans une «déclaration officielle»
Rattrapage
Maison-Blanche
Melania Trump nie tout lien avec Epstein dans une «déclaration officielle»
«Il y aurait des pourparlers pour construire une usine de BYD au Canada»
Rattrapage
Le constructeur électrique chinois arrive au pays
«Il y aurait des pourparlers pour construire une usine de BYD au Canada»
«Ça fait 10 ans qu'on demande au gouvernement de changer les règlements»
Rattrapage
Danger de certains camions lourds au Québec
«Ça fait 10 ans qu'on demande au gouvernement de changer les règlements»
«Il y a toujours des imprévus»: pourquoi les piscines coûtent-elles si cher?
Rattrapage
Une piscine pour 16 résidences au Québec
«Il y a toujours des imprévus»: pourquoi les piscines coûtent-elles si cher?
Benjamin Netanyahu pourrait entamer des négociations avec le Liban
Rattrapage
Guerres au Moyen-Orient
Benjamin Netanyahu pourrait entamer des négociations avec le Liban
Canadiens-Lightning: «Probablement un prélude à un match de quart de finale»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Les séries éliminatoires approchent
Canadiens-Lightning: «Probablement un prélude à un match de quart de finale»
Pénurie de main-d’œuvre en construction: un «mirage» selon le syndicat
Rattrapage
Le secteur est-il précaire?
Pénurie de main-d’œuvre en construction: un «mirage» selon le syndicat
«C'est épouvantable d’en être rendu à songer au retour des routes en gravier»
Rattrapage
Des municipalités y songent sérieusement
«C'est épouvantable d’en être rendu à songer au retour des routes en gravier»
Infrastructures routières: Luc Ferrandez plaide pour l’exception lavalloise
Rattrapage
Débat sur l'avenir du réseau routier
Infrastructures routières: Luc Ferrandez plaide pour l’exception lavalloise
Deux navires de Desgagnés pris dans le détroit d'Ormuz: comment vont les marins?
Rattrapage
Depuis déjà un mois
Deux navires de Desgagnés pris dans le détroit d'Ormuz: comment vont les marins?
Course à la CAQ: Bernard Drainville peut-il renverser les sondages?
Rattrapage
L'enjeu crucial de la survie caquiste
Course à la CAQ: Bernard Drainville peut-il renverser les sondages?