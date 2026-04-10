Le ministre de la Cybersécurité et du Numérique du Québec, Gilles Bélanger, a déclaré vendredi matin que les données de Santé Québec étaient à risque.

En entrevue à Radio-Canada, Gilles Bélanger a affirmé que le Dossier santé numérique ne sera pas prêt pour le 9 mai prochain, comme convenu.

De plus, le ministre s'inquiète que les données soient enregistrées sur un nuage américain.

Au micro de Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau, Santé Québec a tenu à rectifier le tir.

Écoutez à ce sujet Yann Langlais-Plante, directeur général des relations médias et gouvernementales chez Santé Québec, à La commission.