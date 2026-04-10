Le ministre de la Cybersécurité et du Numérique du Québec, Gilles Bélanger, a déclaré vendredi matin que les données de Santé Québec étaient à risque.
En entrevue à Radio-Canada, Gilles Bélanger a affirmé que le Dossier santé numérique ne sera pas prêt pour le 9 mai prochain, comme convenu.
De plus, le ministre s'inquiète que les données soient enregistrées sur un nuage américain.
Au micro de Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau, Santé Québec a tenu à rectifier le tir.
Écoutez à ce sujet Yann Langlais-Plante, directeur général des relations médias et gouvernementales chez Santé Québec, à La commission.
«Ce que je peux vous dire concernant le projet dont on parle présentement, le DSN, c'est que les données vont être hébergées au Canada et non aux États-Unis. On va s'assurer que les normes de sécurité les plus rigoureuses soient appliquées, surtout dans le contexte où l'on traite des données extrêmement sensibles ; des données qui touchent votre dossier de santé, le mien ou celui de monsieur Ferrandez, par exemple. C'est une préoccupation constante pour nos équipes de s'assurer de la sécurité de ces données-là.»