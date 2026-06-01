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Plan imminent de rénovation des infrastructures

«Selon moi, le véritable test de Christine Fréchette sera là»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 1 juin 2026 17:29

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Selon moi, le véritable test de Christine Fréchette sera là»
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

La première ministre du Québec, Christine Fréchette, a confirmé que le nouveau gouvernement de la CAQ présenterait de façon imminente son plan pour la rénovation des infrastructures relevant du champ de compétence provincial.

Le déficit de maintien des infrastructures est évalué à 45 milliards de dollars. C'est le ministre Eric Girard qui déposera un plan devant dresser la marche à suivre pour amorcer ce rattrapage.

Écoutez la chroniqueuse et animatrice Nathalie Normandeau se pencher sur le sujet, lundi, au micro de l'animateur Philippe Cantin. 

«Elle a promis une politique claire, ambitieuse, et là, je la cite, ''qui va nous permettre de bien organiser ce grand rattrapage qu'on doit opérer''. Elle a raison, c'est un immense rattrapage à opérer. Mais quels seront ses moyens pour mettre en œuvre une pareille politique? Selon moi, le véritable test, il sera là. Cet exercice va être extrêmement périlleux parce qu'on est à quelques mois d'une prochaine élection.»

Nathalie Normandeau

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