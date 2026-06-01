Plan imminent de rénovation des infrastructures

La première ministre du Québec, Christine Fréchette, a confirmé que le nouveau gouvernement de la CAQ présenterait de façon imminente son plan pour la rénovation des infrastructures relevant du champ de compétence provincial.

Le déficit de maintien des infrastructures est évalué à 45 milliards de dollars. C'est le ministre Eric Girard qui déposera un plan devant dresser la marche à suivre pour amorcer ce rattrapage.

Écoutez la chroniqueuse et animatrice Nathalie Normandeau se pencher sur le sujet, lundi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.