Il annonce sa retraite de RDS

Le journaliste sportif Alain Crête a annoncé jeudi sa retraite de RDS, après une carrière de plus de 30 ans.

Il animera un dernier match des Canadiens de Montréal le 14 avril prochain.

Ce n’est toutefois pas la fin de sa carrière dans les médias. Alain Crête continuera de collaborer au balado On n’a pas tout dit avec Catherine Brisson et Paul Arcand et se dit ouvert à d’autres opportunités.

Écoutez Alain Crête, journaliste sportif, expliquer sa décision de prendre sa retraite de RDS, au micro de Patrick Lagacé.