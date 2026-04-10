L’ovation qui n’en finissait plus

La voix emblématique du Centre Bell, Michel Lacroix, se confie sur l'émotion entourant le 50e but de la saison de Cole Caufield.

Bien qu'il occupe le micro d'annonceur maison depuis 1977, il s'agissait d'une première pour lui, puisque les précédents exploits de 50 buts du Tricolore s'étaient produits à l'étranger ou avant son arrivée.

Michel Lacroix décrit une ambiance électrique et un vestiaire en liesse, soulignant le caractère spécial de ce but pour une organisation en plein renouveau. Il partage également ses souvenirs de Guy Lafleur, le nom qu'il a le plus aimé annoncer en carrière.

Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, vendredi à Lagacé le matin.