Les 16 dates affichent complet

Personne n’en doutait, mais les billets pour le retour sur scène de Céline Dion se sont envolés rapidement. Les 16 dates de ses concerts à Paris affichent maintenant complet.
La vente officielle avait lieu aujourd’hui. Rappelons que neuf millions de personnes s’étaient également inscrites à la prévente.
En France, le prix de ces billets, et un enjeu lié à la tarification dynamique, est le sujet de l’heure.
Écoutez Catherine Brisson, chroniqueuse culturelle, en discuter avec Patrick Lagacé, vendredi.
Autre sujet abordé
- Nouvelle chanson pour Lady Gaga et la rappeuse Doechii