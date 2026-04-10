Les 16 dates affichent complet

Personne n’en doutait, mais les billets pour le retour sur scène de Céline Dion se sont envolés rapidement. Les 16 dates de ses concerts à Paris affichent maintenant complet.

La vente officielle avait lieu aujourd’hui. Rappelons que neuf millions de personnes s’étaient également inscrites à la prévente.

En France, le prix de ces billets, et un enjeu lié à la tarification dynamique, est le sujet de l’heure.

Écoutez Catherine Brisson, chroniqueuse culturelle, en discuter avec Patrick Lagacé, vendredi.

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