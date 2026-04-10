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École à trois vitesses

Éducation des garçons: une sortie d’un professeur soulève l’ire de Luc Ferrandez

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 10 avril 2026 09:19

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Éducation des garçons: une sortie d’un professeur soulève l’ire de Luc Ferrandez
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

L’éducation des jeunes, particulièrement celle des garçons, fait beaucoup jaser cette semaine. Le député solidaire Gabriel Nadeau-Dubois a publié mardi un livre blanc qui dénonce l’impact de l’école à trois vitesses sur la réussite des garçons. 

En réaction, le professeur en science politique à l’UQAM, Francis Depuis-Déri, a publié une lettre d’opinion sur le site du Devoir dans laquelle il critique cette sortie.

Selon lui, il faut oui, abolir l’école à trois vitesses, mais pas seulement pour les garçons.

Sa réaction dérange fortement Luc Ferrandez. 

Écoutez son coup de gueule, vendredi, au micro de Patrick Lagacé. 

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