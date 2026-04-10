L’éducation des jeunes, particulièrement celle des garçons, fait beaucoup jaser cette semaine. Le député solidaire Gabriel Nadeau-Dubois a publié mardi un livre blanc qui dénonce l’impact de l’école à trois vitesses sur la réussite des garçons.

En réaction, le professeur en science politique à l’UQAM, Francis Depuis-Déri, a publié une lettre d’opinion sur le site du Devoir dans laquelle il critique cette sortie.

Selon lui, il faut oui, abolir l’école à trois vitesses, mais pas seulement pour les garçons.

Sa réaction dérange fortement Luc Ferrandez.

Écoutez son coup de gueule, vendredi, au micro de Patrick Lagacé.