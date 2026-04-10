Le ministre de la Cybersécurité inquiet

Le Dossier santé numérique doit être lancé le 9 mai prochain et Santé Québec s’attend déjà à ce que quelques enjeux techniques surviennent.
Mais ce n’est pas le même son de cloche du côté du ministre de la Cybersécurité et du Numérique. En entrevue avec Radio-Canada, Gilles Bélanger a souligné qu’il craint carrément pour la sécurité des données des Québécois et Québécoises.
Il déplore notamment la dépendance aux Américains dans ce dossier.
Écoutez Louis Lacroix, chef du bureau parlementaire de Cogeco Nouvelles, donner plus de détails sur ce projet au micro de Patrick Lagacé, vendredi
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«À Santé Québec, ils disent avoir fait tous les tests pour s’assurer que les données soient protégées et on me dit du côté du ministère de la Santé qu’on suit le dossier d’extrêmement près. [...] C'est un personnage [Gilles Bélanger] qui est un peu imprévisible. On appelle ça, en langage politique, un loose cannon.»
Autre sujet abordé
- C’est le dernier droit de la course à la chefferie de la CAQ et le clan Fréchette n’est plus aussi confiant.