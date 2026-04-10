Le ministre de la Cybersécurité inquiet

Le Dossier santé numérique doit être lancé le 9 mai prochain et Santé Québec s’attend déjà à ce que quelques enjeux techniques surviennent.

Mais ce n’est pas le même son de cloche du côté du ministre de la Cybersécurité et du Numérique. En entrevue avec Radio-Canada, Gilles Bélanger a souligné qu’il craint carrément pour la sécurité des données des Québécois et Québécoises.

Il déplore notamment la dépendance aux Américains dans ce dossier.

Écoutez Louis Lacroix, chef du bureau parlementaire de Cogeco Nouvelles, donner plus de détails sur ce projet au micro de Patrick Lagacé, vendredi

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