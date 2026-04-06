Menaces inventées à Longueuil

Deux soixantenaires de Longueuil ont été condamnés à de la prison pour avoir faussement accusé leur voisine de menaces et de voies de fait en juillet 2023.

Après avoir demandé à leur voisine de nettoyer les abords de son cabanon, et constatant qu’elle n’avait pas obtempéré, le couple a contacté la police.

Ils ont raconté aux policiers qu’elle les a menacés de leur trancher la gorge et que son conjoint pourrait utiliser des armes à feu sur eux s’ils décidaient d’aller se plaindre à la municipalité. La voisine sera même arrêtée et relâchée par la suite par les policiers.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel à ce sujet, lundi, à l’émission Lagacé le matin.

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