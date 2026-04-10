La SPCA partage une histoire particulière

Situation pour le moins particulière à la SPCA de Montréal: un coq élevé aux côtés d’un chat a dû être donné à l’organisme en raison de la réglementation montréalaise.

Gaspar, âgé de six mois, a été couvé et élevé par une famille. En raison de la présence d’un chat, il a adopté des comportements semblables: il répondait à son nom, aimait se faire flatter et dormait avec les enfants.

Or, les coqs sont interdits à Montréal et l’animal a dû être donné à la SPCA.

Gaspar vit aujourd’hui dans un sanctuaire.

Écoutez Sylvie Bourbonnière, directrice générale de la SPCA de Montréal, parler de cette situation particulière au micro de Patrick Lagacé, vendredi.