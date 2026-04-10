 Aller au contenu
Moyen-Orient

Un cessez-le-feu fragile en Iran et un pilonnage indiscriminé d'Israël au Liban

par 98.5

0:00
15:09

Entendu dans

Lagacé le matin

le 10 avril 2026 08:28

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-François Lépine
Jean-François Lépine
Un cessez-le-feu fragile en Iran et un pilonnage indiscriminé d'Israël au Liban
Les affaires internationales avec Jean-François Lépine / Cogeco Média

Jean-François Lépine dresse un portrait sombre de la situation mondiale, pour sa chronique internationale du vendredi. 

Au Moyen-Orient, alors que des négociations s'amorcent, la trêve demeure extrêmement précaire, marquée par des frappes israéliennes «indiscriminées» au Liban ayant fait 250 morts civils en une journée.

À Gaza, six mois après le cessez-le-feu imposé par Donald Trump, le bilan est catastrophique: 700 morts et une aide humanitaire en chute libre de 80 %. 

Écoutez la chronique sur les affaires internationales de Jean-François Lépine, vendredi à Lagacé le matin

«À Gaza [...] le territoire est littéralement abandonné à l'arbitraire d'Israël. On voit une détérioration massive de la situation après un projet de M. Trump de reconstruire.»

Jean-François Lépine

Autre sujet abordé:

  • En Hongrie, Viktor Orban fait face à un vent de changement sans précédent lors du scrutin de dimanche, malgré une campagne de peur et de corruption électorale.

Vous aimerez aussi

L'effritement du leadership moral des États-Unis en Iran
La commission
L'effritement du leadership moral des États-Unis en Iran
0:00
12:23
Deux navires de Desgagnés pris dans le détroit d'Ormuz: comment vont les marins?
La commission
Deux navires de Desgagnés pris dans le détroit d'Ormuz: comment vont les marins?
0:00
7:42
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Le défi du logement: sortir un homme de la rue après 18 mois
Rattrapage
Réinsertion sociale
Le défi du logement: sortir un homme de la rue après 18 mois
Éducation des garçons: une sortie d’un professeur soulève l’ire de Luc Ferrandez
Rattrapage
École à trois vitesses
Éducation des garçons: une sortie d’un professeur soulève l’ire de Luc Ferrandez
Michel Lacroix: «Le 50e de Caufield, un moment de pure magie»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
L’ovation qui n’en finissait plus
Michel Lacroix: «Le 50e de Caufield, un moment de pure magie»
North Social: un nouveau réseau social sans algorithme
Rattrapage
Plateforme canadienne
North Social: un nouveau réseau social sans algorithme
Retour sur scène de Céline Dion: 480 000 billets vendus
Rattrapage
Les 16 dates affichent complet
Retour sur scène de Céline Dion: 480 000 billets vendus
Un coq au comportement félin élevé par une famille montréalaise
Rattrapage
La SPCA partage une histoire particulière
Un coq au comportement félin élevé par une famille montréalaise
Collision mortelle impliquant un camion: un stratagème illégal découvert
Rattrapage
Cinq suspects arrêtés
Collision mortelle impliquant un camion: un stratagème illégal découvert
Élections partielles: Mark Carney vers une majorité et le contrôle total
Rattrapage
Prévenir contre «le piège de la complaisance»
Élections partielles: Mark Carney vers une majorité et le contrôle total
Retour sur Terre: «La NASA ne ferait pas d'erreur avec des humains à bord»
Rattrapage
Fin de la mission Artemis II
Retour sur Terre: «La NASA ne ferait pas d'erreur avec des humains à bord»
Des peines réduites pour éviter que des délinquants soient expulsés du pays
Rattrapage
Sortie d’un juge de la Cour du Québec
Des peines réduites pour éviter que des délinquants soient expulsés du pays
Bilan de la CAQ: le «François Legault de 2011» serait-il fier?
Rattrapage
Écart de richesse et Investissement Québec
Bilan de la CAQ: le «François Legault de 2011» serait-il fier?
Dossier santé numérique: Gilles Bélanger «joue au pyromane»
Rattrapage
Le ministre de la Cybersécurité inquiet
Dossier santé numérique: Gilles Bélanger «joue au pyromane»
L’épouse de l’astronaute Jeremy Hansen attire l’attention
Rattrapage
Mission Artemis II
L’épouse de l’astronaute Jeremy Hansen attire l’attention
Spécial «Numérique» | L'énigme du vendredi 10 avril
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Numérique» | L'énigme du vendredi 10 avril