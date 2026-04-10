Jean-François Lépine dresse un portrait sombre de la situation mondiale, pour sa chronique internationale du vendredi.

Au Moyen-Orient, alors que des négociations s'amorcent, la trêve demeure extrêmement précaire, marquée par des frappes israéliennes «indiscriminées» au Liban ayant fait 250 morts civils en une journée.

À Gaza, six mois après le cessez-le-feu imposé par Donald Trump, le bilan est catastrophique: 700 morts et une aide humanitaire en chute libre de 80 %.

Écoutez la chronique sur les affaires internationales de Jean-François Lépine, vendredi à Lagacé le matin.