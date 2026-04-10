Jean-François Lépine dresse un portrait sombre de la situation mondiale, pour sa chronique internationale du vendredi.
Au Moyen-Orient, alors que des négociations s'amorcent, la trêve demeure extrêmement précaire, marquée par des frappes israéliennes «indiscriminées» au Liban ayant fait 250 morts civils en une journée.
À Gaza, six mois après le cessez-le-feu imposé par Donald Trump, le bilan est catastrophique: 700 morts et une aide humanitaire en chute libre de 80 %.
Écoutez la chronique sur les affaires internationales de Jean-François Lépine, vendredi à Lagacé le matin.
«À Gaza [...] le territoire est littéralement abandonné à l'arbitraire d'Israël. On voit une détérioration massive de la situation après un projet de M. Trump de reconstruire.»
Autre sujet abordé:
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