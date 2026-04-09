Un danger qui guette la diplomatie américaine

Vincent Crouzet, ancien espion de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) en France, pose un diagnostic sévère sur l'état du renseignement dans le conflit irano-américain.

Il souligne que la réussite tactique du Mossad en Iran repose sur une infiltration de longue haleine, contrastant avec un renseignement américain qu'il juge «dégradé» par les purges de l'administration Trump.

Crouzet avertit que la défiance entre Donald Trump et ses services secrets, couplée à une absence d'objectifs stratégiques clairs, empêche toute résolution durable des tensions dans le golfe Persique.

Écoutez l'analyse de Vincent Crouzet, expert en renseignement et ancien membre de la DGSE, jeudi à Lagacé le matin.