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Un danger qui guette la diplomatie américaine

Mossad vs CIA: un expert décortique la guerre de l'ombre en Iran

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 9 avril 2026 08:34

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Mossad vs CIA: un expert décortique la guerre de l'ombre en Iran
Les services de renseignement jouent toujours un rôle crucial lors de conflits militaires: qu'en est-il dans le cas de la guerre en Iran? / (AP Photo/Vahid Salemi)

Vincent Crouzet, ancien espion de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) en France, pose un diagnostic sévère sur l'état du renseignement dans le conflit irano-américain. 

Il souligne que la réussite tactique du Mossad en Iran repose sur une infiltration de longue haleine, contrastant avec un renseignement américain qu'il juge «dégradé» par les purges de l'administration Trump. 

Crouzet avertit que la défiance entre Donald Trump et ses services secrets, couplée à une absence d'objectifs stratégiques clairs, empêche toute résolution durable des tensions dans le golfe Persique.

Écoutez l'analyse de Vincent Crouzet, expert en renseignement et ancien membre de la DGSE, jeudi à Lagacé le matin. 

«On a l'homme qui dirige la première puissance du monde qui, finalement, ne s'appuie pas sur la somme de compétences et d'intelligence qui pourrait être à sa disposition.»

Vincent Crouzet

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