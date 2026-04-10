Réinsertion sociale

Dans un témoignage personnel et percutant, Luc Ferrandez raconte comment il a accompagné un homme vivant dans un garage depuis 18 mois vers un nouveau logement.

Il souligne que si des ressources comme la Mission Bon Accueil existent, le succès repose sur la capacité de la personne à se «raccrocher» et sur un accompagnement rigoureux.

Ferrandez dénonce la réalité brutale du marché montréalais, où le prix des chambres s'aligne souvent sur le chèque d'aide sociale, laissant peu de place à la dignité.

Il termine sur une note d'espoir, louant la solidarité citoyenne qui a permis de meubler ce nouveau départ.

Écoutez le billet de Luc Ferrandez alors qu'il partage son expérience, vendredi matin à Lagacé le matin.