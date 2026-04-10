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Écart de richesse et Investissement Québec

Bilan de la CAQ: le «François Legault de 2011» serait-il fier?

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 10 avril 2026 07:50

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Alexandre Leblond
Alexandre Leblond
Bilan de la CAQ: le «François Legault de 2011» serait-il fier?
La chronique financière avec Alexandre Leblond / Cogeco Média

Alors que François Legault s'apprête à quitter ses fonctions en 2026, le chroniqueur économique Alexandre Leblond revisite les ambitions initiales du fondateur de la CAQ en 2011.

En comparant les promesses historiques aux données actuelles, il dresse un portrait nuancé: si l'écart de richesse avec l'Ontario s'est mathématiquement réduit, il l'attribue davantage à la démographie ontarienne qu'à un réel enrichissement des Québécois.

Avec les échecs retentissants d'Investissement Québec dans les «coups de circuit» industriels, déficit public record, le constat est sévère: le réformateur de 2011 ne reconnaîtrait probablement pas son bilan actuel...

Écoutez la chronique financière d'Alexandre Leblond, vendredi à Lagacé le matin

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