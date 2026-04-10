Fin de la mission Artemis II

La mission Artemis II attire l’attention depuis plus d’une semaine. Après avoir battu un record de distance et avoir observé la face cachée de la lune, les quatre astronautes seront de retour sur Terre ce soir.

Si le décollage est risqué, le retour l’est tout autant.

La phase la plus critique concerne la rentrée atmosphérique et la résistance du bouclier thermique de la capsule Orion, qui entrera dans l’atmosphère terrestre à une vitesse de 38 000 km/h et supportera une chaleur qui avoisinera les 2 800 degrés.

Des doutes avaient été soulevés quant à la fiabilité des tuiles du bouclier thermique lors du vol d’Artemis I en 2022.

Écoutez Olivier Hernandez, directeur du Planétarium Rio Tinto Alcan, discuter des risques de la mission au micro de Patrick Lagacé, vendredi.