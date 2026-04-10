La mission Artemis II tire à sa fin. Les quatre astronautes seront de retour sur Terre vendredi soir.

Un des aspects qui est peu abordé depuis le début de cette mission, c’est l’impact sur les proches des personnes qui sont dans l’espace. Imaginez regarder la Lune et vous dire que votre partenaire, votre père, votre fille, s'y trouve (ou presque).

D’ailleurs, l’épouse de l’astronaute canadien Jeremy Hansen, Catherine, a attiré l’attention sur les réseaux sociaux en racontant son quotidien.

Écoutez Frédéric Labelle partager l’extrait d’une de ses vidéos au micro de Patrick Lagacé, vendredi.

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