 Aller au contenu
Le bac à nouvelles

Actu positive: Cole Caufield, Céline Dion et l'innovation culinaire de Pizza Hut

par 98.5

0:00
5:57

Entendu dans

Lagacé le matin

le 10 avril 2026 09:49

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Étienne Marcoux
Étienne Marcoux
Actu positive: Cole Caufield, Céline Dion et l'innovation culinaire de Pizza Hut
Le bac à nouvelles d'Étienne Marcoux / Cogeco Média

Étienne Marcoux livre une chronique placée sous le signe du positif, balayant l'actualité de la mission lunaire Artemis aux succès de Céline Dion et de Cole Caufield.

Il s'attarde avec humour sur la dernière «révolution» de Pizza Hut: une croûte farcie aux saucisses à hot-dog, qu'il compare à une récompense finale façon «pogo».

L'humoriste emprunté à CKOI annonce également avec enthousiasme la participation de Patrick Lagacé à son émission web Étienne te ramène, promettant des questions «malaisantes» et abordant avec dérision le sujet potentiellement explosif des tatouages de couple.

Écoutez le bac à nouvelles de l'humoriste Étienne Marcoux, vendredi matin au micro de Patrick Lagacé. 

«Pizza Hut nous propulse vers le futur avec la croûte farcie de saucisses à hot-dog. [...] On s’attendait à des voitures qui volent, mais finalement, ils ont mis des saucisses dans la croûte.»

Étienne Marcoux

Vous aimerez aussi

Le défi du logement: sortir un homme de la rue après 18 mois
Lagacé le matin
Le défi du logement: sortir un homme de la rue après 18 mois
0:00
5:39
«Jeudi, le soleil est sorti et Cole Caufield a marqué son 50e: ça fait du bien!»
Radio textos
«Jeudi, le soleil est sorti et Cole Caufield a marqué son 50e: ça fait du bien!»
0:00
42:28
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Frédéric Labelle s’est mis les Belges à dos!
Rattrapage
Les humeurs de Fred
Frédéric Labelle s’est mis les Belges à dos!
Artemis II: quel est l’impact d’un tel voyage dans l’espace sur le corps humain?
Rattrapage
Retour sur Terre
Artemis II: quel est l’impact d’un tel voyage dans l’espace sur le corps humain?
Le défi du logement: sortir un homme de la rue après 18 mois
Rattrapage
Réinsertion sociale
Le défi du logement: sortir un homme de la rue après 18 mois
Éducation des garçons: une sortie d’un professeur soulève l’ire de Luc Ferrandez
Rattrapage
École à trois vitesses
Éducation des garçons: une sortie d’un professeur soulève l’ire de Luc Ferrandez
Michel Lacroix: «Le 50e de Caufield, un moment de pure magie»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
L’ovation qui n’en finissait plus
Michel Lacroix: «Le 50e de Caufield, un moment de pure magie»
North Social: un nouveau réseau social sans algorithme
Rattrapage
Plateforme canadienne
North Social: un nouveau réseau social sans algorithme
Retour sur scène de Céline Dion: 480 000 billets vendus
Rattrapage
Les 16 dates affichent complet
Retour sur scène de Céline Dion: 480 000 billets vendus
Un coq au comportement félin élevé par une famille montréalaise
Rattrapage
La SPCA partage une histoire particulière
Un coq au comportement félin élevé par une famille montréalaise
Un cessez-le-feu fragile en Iran et un pilonnage indiscriminé d'Israël au Liban
Rattrapage
Moyen-Orient
Un cessez-le-feu fragile en Iran et un pilonnage indiscriminé d'Israël au Liban
Collision mortelle impliquant un camion: un stratagème illégal découvert
Rattrapage
Cinq suspects arrêtés
Collision mortelle impliquant un camion: un stratagème illégal découvert
Élections partielles: Mark Carney vers une majorité et le contrôle total
Rattrapage
Prévenir contre «le piège de la complaisance»
Élections partielles: Mark Carney vers une majorité et le contrôle total
Retour sur Terre: «La NASA ne ferait pas d'erreur avec des humains à bord»
Rattrapage
Fin de la mission Artemis II
Retour sur Terre: «La NASA ne ferait pas d'erreur avec des humains à bord»
Des peines réduites pour éviter que des délinquants soient expulsés du pays
Rattrapage
Sortie d’un juge de la Cour du Québec
Des peines réduites pour éviter que des délinquants soient expulsés du pays
Bilan de la CAQ: le «François Legault de 2011» serait-il fier?
Rattrapage
Écart de richesse et Investissement Québec
Bilan de la CAQ: le «François Legault de 2011» serait-il fier?