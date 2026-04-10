Étienne Marcoux livre une chronique placée sous le signe du positif, balayant l'actualité de la mission lunaire Artemis aux succès de Céline Dion et de Cole Caufield.

Il s'attarde avec humour sur la dernière «révolution» de Pizza Hut: une croûte farcie aux saucisses à hot-dog, qu'il compare à une récompense finale façon «pogo».

L'humoriste emprunté à CKOI annonce également avec enthousiasme la participation de Patrick Lagacé à son émission web Étienne te ramène, promettant des questions «malaisantes» et abordant avec dérision le sujet potentiellement explosif des tatouages de couple.

Écoutez le bac à nouvelles de l'humoriste Étienne Marcoux, vendredi matin au micro de Patrick Lagacé.