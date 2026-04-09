L'enjeu crucial de la survie caquiste

À l'aube de l'élection du prochain chef de la CAQ, Philippe J. Fournier analyse les dynamiques opposant Bernard Drainville à Christine Fréchette.

Si les sondages de popularité favorisent Fréchette pour son pragmatisme, Fournier rappelle que les membres du parti pourraient préférer le profil offensif de Drainville pour contrer la chute vertigineuse de la CAQ, créditée à seulement 9% dans un récent sondage.

Entre la recherche d'un premier ministre pour six mois ou d'un chef d'opposition combatif, l'enjeu dépasse la simple succession: il s'agit de la survie même du parti.

Écoutez Philippe J. Fournier, rédacteur en chef de Qc125, donner tous les détails, jeudi midi à La commission.