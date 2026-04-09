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L'enjeu crucial de la survie caquiste

Course à la CAQ: Bernard Drainville peut-il renverser les sondages?

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Entendu dans

La commission

le 9 avril 2026 12:39

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Course à la CAQ: Bernard Drainville peut-il renverser les sondages?
Christine Frechette, candidate à la direction de la Coalition Avenir Québec (CAQ), à droite, observe son collègue candidat Bernard Drainville lors d'un débat de chefs à Laval, au Québec, le samedi 28 mars 2026. / Graham Hughes/ La Presse Canadienne

À l'aube de l'élection du prochain chef de la CAQ, Philippe J. Fournier analyse les dynamiques opposant Bernard Drainville à Christine Fréchette.

Si les sondages de popularité favorisent Fréchette pour son pragmatisme, Fournier rappelle que les membres du parti pourraient préférer le profil offensif de Drainville pour contrer la chute vertigineuse de la CAQ, créditée à seulement 9% dans un récent sondage.

Entre la recherche d'un premier ministre pour six mois ou d'un chef d'opposition combatif, l'enjeu dépasse la simple succession: il s'agit de la survie même du parti.

Écoutez Philippe J. Fournier, rédacteur en chef de Qc125, donner tous les détails, jeudi midi à La commission

«Les sondages n'ont jamais dit que Bernard Drainville allait perdre. Ils ont juste dit qu'une plus grande fraction de Québécois et de la base électorale caquiste est plus méfiante envers lui.»

Philippe J. Fournier

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